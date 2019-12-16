В машину депутата Одесского облсовета кинули коктейль Молотова

Пожарные потушили огонь, но автомобиль серьезно поврежден.

Сегодня в Одессе неизвестный возле одного из департаментов Одесского городского совета поджег автомобиль Lexus, которым пользуется депутат облсовета Александр Ахмеров.

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Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на улице на ул. Артиллерийской, 1 примерно в 16.20 загорелся припаркованный автомобиль.

«По данному адресу находится департамент коммунальной собственности горсовета. Со слов очевидцев, якобы кто-то бросил в автомобиль емкость с зажигательной смесью. По неподтвержденным пока данным, это автомобиль, которым пользуется депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров», - сказал сотрудник полиции.

Он добавил, что спасатели потушили огонь, но автомобиль Lexus значительно поврежден огнем. Со слов очевидцев, из здания, в котором находится департамент, вышли «какие-то люди» и быстро сняли с машины номерные знаки.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Справка. Александр Ахмеров – депутат Одесского областного совета, член партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», член исполкома Одесского горсовета. В 2010-2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии.