В Одесской области нашли спиртопровод Молдова - Украина

Спирт перемещался с территории непризнанного Приднестровья.

В Одесской области правоохранители обнаружили трубопровод, используемый для контрабанды спирта из Молдовы в Украину.

Как сообщили УНИАН в Одесской таможне ГФС, таможенники совместно с областным управлением СБУ на границе с Молдовой обнаружили трубопровод, оборудованный для незаконного перемещения через границу из Молдовой подакцизных товаров – спирта.

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Как отмечается, также более 800 литров спирта (4 бочки) находились в одной из сельских усадеб вблизи пункта пропуска «Кучурган». Непосредственно в самом селе Кучурганы Раздельнянского района в нежилом помещении обнаружен край трубопровода с характерным запахом спирта и пустая тара.

В Управлении СБУ в Одесской области уточнили, что спирт перемещался с территории непризнанного Приднестровья.

Оперативники спецслужбы установили, что жители приграничного поселка наладили незаконную поставку алкоголя из Приднестровья. Для этого они построили трубопровод, который проходил по дну Кучурганского лимана.

Спирт закачивали в подземные хранилища, построенные на территории домохозяйства одного из злоумышленников. Пропускная способность трубопровода составляла до 80 тонн суррогата в месяц.

Сбывали спирт местным подпольным производителям алкоголя.

Отмечается, что злоумышленников разоблачили во время очередного «трансфера».

Контрабандисты планировали переместить в Украину 12 тонн спирта.

Во время обысков правоохранители обнаружили почти тонну уже закачанного спирта, пластиковые цистерны емкостью более 10 тонн и техническое оборудование для забора и хранения суррогата.

В рамках открытого производства по факту контрабанды решается вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности и по демонтажу трубопровода. Кроме того, устанавливается причастность местных пограничников к противоправной деятельности.

На данный момент проводятся соответствующие процессуальные действия по фиксации факта незаконного изготовления, хранения, сбыта и перемещения вне таможенного контроля подакцизных товаров.