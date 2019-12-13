Требовали деньги от студентов: во Львове полицейского с братом задержали на взятке (фото)

Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции ГУ Нацполиции во Львовской области и его близкого родственника во время получения ими $4 000 неправомерной выгоды от студентов.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, милиционер в сговоре со своим родным братом требовали от студентов-участников драки оплатить $4 000 за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.

В случае отказа предоставить деньги правоохранитель пригрозил студентам исключением из учреждений образования и заключением.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.