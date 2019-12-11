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В оккупированном Крыму 8-летний мальчик умер из-за прыжков на кровати

16:31, 11 декабря 2019
Происшествия
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Иллюстрация фото pixabay.com

Об этом сообщает издание “КП”.

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Мальчик сильно ударился головой об каркас, когда прыгал на кровати. Родители вызвали карету скорой помощи, но когда ребенка привезли в городскую больницу, с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, медики отделения травматологии констатировали смерть ребенка.

Школьнику перед самым Новым годом должно было исполниться девять лет. У погибшего есть брат, который старше него на год. Полиция проводит расследование.  

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Теги: #Крым#ребенок