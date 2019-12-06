В Одессе под завалами горевшего колледжа нашли тело еще одной жертвы

Всего в результате пожара официально погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются.

В Одессе в горевшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса только что обнаружено тело еще одной жертвы пожара.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, количество погибших при пожаре в колледже увеличилось.

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Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека.

"Это женщина. Ее личность устанавливается», - заявили в главке.

В то же время в ГСЧС заявили, что обнаружено тело мужчины.

Как отмечается по состоянию на 15.30, всего в результате пожара официально погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель.

В результате пожара пострадало более 30 человек, 22 из них по состоянию на 9.00 6 декабря находились в стационарах.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.