В Тернополе вооруженный злоумышленник пришел за покупками в дважды обворованный им супермаркет

Вора узнал охранник заведения и попытался задержать, но тот достал пистолет и стал угрожать расправой.

В Тернополе задержали вооруженного вора, который пришел в качестве клиента в супермаркет, который он уже дважды обокрал.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 28 и 30 ноября в одном из сетевых торговых заведений были совершены кражи продуктов питания, о чем сотрудники супермаркета сообщили правоохранителям.

Вчера, 3 декабря, охранник заметил в торговом заведении мужчину, который попал в объектив камер наблюдения во время совершения предыдущих краж. Чтобы не дать злоумышленнику снова совершить противоправные действия, работник охраны вызвал правоохранителей и решил задержать подозреваемого до приезда полиции. Однако подозреваемый достал пистолет и стал угрожать охраннику убийством, если тот помешает ему покинуть торговое заведение.

В этот момент прибыли полицейские. Они изъяли оружие, которым 39-летний житель Тернопольского района угрожал охраннику. Теперь задержанному кроме совершения имущественных преступлений инкриминируют угрозу убийством (ч. 1 ст. 129 УК).