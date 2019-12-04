Пожар в колледже в Одессе: охваченная огнем площадь увеличилась (фото)
12:37, 04 декабря 2019Происшествия
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ГСЧС уже эвакуировали всех людей из здания.
В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных / od.dsns.gov.ua
В Одессе увеличилась территория, охваченная огнем в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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По состоянию на 12.10 площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, тогда как утром сообщали о 700 квадратах.
Спасатели уже эвакуировали всех людей из здания. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных.
Напомним, пожар возник в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. К его тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.
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