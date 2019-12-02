В полиции рассказали, что грозит нападавшему на депутата Киевского облсовета

Сегодня Арсен Аваков сообщил, что стрелок и его сообщники задержаны.

Киллеру, который в центре Киева расстрелял автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, грозит до 15 лет лишения свободы.

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Об этом рассказала в эфире ObozTV спикер Шевченковского отделения полиции Киева Анна Зубрева, комментируя резонансное преступление и гибель от пули 3-летнего сына Соболева.

Она напомнила, что в воскресенье в 17:15 были введены две полицейские спецоперации.

Комментируя состояние Вячеслава Соболева, Зубрева отметила: "С ним все в порядке, и вчера тоже все нормально было".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что стрелок и его сообщники задержаны.