В полиции рассказали, что грозит нападавшему на депутата Киевского облсовета
15:39, 02 декабря 2019Происшествия
809 0
Сегодня Арсен Аваков сообщил, что стрелок и его сообщники задержаны.
В полиции также рассказали о состоянии Вячеслава Соболева / фото УНИАН
Киллеру, который в центре Киева расстрелял автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте такжеУбийство ребенка в Киеве: заместитель Авакова назвал покушение на Соболева заказным убийством
Об этом рассказала в эфире ObozTV спикер Шевченковского отделения полиции Киева Анна Зубрева, комментируя резонансное преступление и гибель от пули 3-летнего сына Соболева.
Она напомнила, что в воскресенье в 17:15 были введены две полицейские спецоперации.
Комментируя состояние Вячеслава Соболева, Зубрева отметила: "С ним все в порядке, и вчера тоже все нормально было".
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что стрелок и его сообщники задержаны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter