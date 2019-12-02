Аваков об убийстве ребенка в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники

По словам министра внутренних дел Украины, идут следственные действия.

Среди задержанных полицией подозреваемых в обстреле в воскресенье вечером автомобиля Range Rover в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок, – стрелок и его сообщники.

Читайте такжеУбийство ребенка в центре Киева: в полиции рассказали подробности (фото)Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

«Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству 3-летнего мальчика. Идут следственные действия. Подробности – в специальном брифинге», – отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского областного совета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.