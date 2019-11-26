В воинской части на Львовщине недосчитались бронетехники на 8,9 миллиона гривень

Недостача имущества выявлена в ходе внеплановой инвентаризации материальных ценностей.

В одной из воинских частей во Львовской области выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, недостача имущества выявлена в ходе внеплановой инвентаризации материальных ценностей. «Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о халатном отношении военных должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, что проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их недостаче», - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады в г. Гайсин Винницкой области, который произошел вечером 13 ноября, нанес убытков на 10,5 млн грн.