В Кропивницком более 200 домов остались без тепла
17:48, 26 ноября 2019Происшествия
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Также теплоснабжение отсутствует в 6 детских садах, 5 школах и 7 больницах.
Теплоснабжение планируют восстановить до конца дня / фото Facebook Андрей Райкович
В Кропивницком из-за порывов на трубопроводе 237 жилых домов остались без тепла.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Кропивницкого, в областном центре произошло три порыва.
Отмечается, что самая крупная авария – на улице Чигиринской, 19, на трубопроводе диаметром 800 мм. Это привело к отключению теплоснабжения 237 жилых домов, 6 детских садов, 5 школ и 7 больниц.
По информации директора КП «Теплоэнергетик» Александра Чельника, специалисты предприятия оперативно выявили место порыва и начали ремонтные работы.
«Мы планируем, что к полуночи сети заполнят теплоносителем и теплоснабжение будет возобновлено в полном объеме. Все теплогенерирующие объекты в Кропивницком, в том числе ТЭЦ и Юго-Западная котельная, работают в штатном режиме», - отметил чиновник.
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