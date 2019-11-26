В Кропивницком более 200 домов остались без тепла

Также теплоснабжение отсутствует в 6 детских садах, 5 школах и 7 больницах.

В Кропивницком из-за порывов на трубопроводе 237 жилых домов остались без тепла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Кропивницкого, в областном центре произошло три порыва.

Отмечается, что самая крупная авария – на улице Чигиринской, 19, на трубопроводе диаметром 800 мм. Это привело к отключению теплоснабжения 237 жилых домов, 6 детских садов, 5 школ и 7 больниц.

По информации директора КП «Теплоэнергетик» Александра Чельника, специалисты предприятия оперативно выявили место порыва и начали ремонтные работы.

«Мы планируем, что к полуночи сети заполнят теплоносителем и теплоснабжение будет возобновлено в полном объеме. Все теплогенерирующие объекты в Кропивницком, в том числе ТЭЦ и Юго-Западная котельная, работают в штатном режиме», - отметил чиновник.