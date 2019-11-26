Стало известно о состоянии пса, которого чиновник из Хмельницкого привязал к авто и протащил 1,5 км (фото)

Раны у животного заживают не очень быстро.

Пса Барсика, которого директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал к своему авто и тащил 1,5 км, каждый день возят в больницу.

Читайте такжеПоявилось видео, как авто чиновника-живодера тянет привязанную собаку

Об этом на своей странице в Facebook сообщила зоозащитница Елена Голубничая.

"Пальчики удалось спасти, а раны заживают не так быстро. Но тяжелее всего заживает рана на его сердце. И в этом виноват живодер хозяин - Владимир Байдич", - написала она.

Пост о Барсике разместила и пресс-служба МВД Украины. "Кинолог Сергей Сивко ежедневно возит животное в клинику", - говорится в сообщении.

Как ранее УНИАН сообщал, авто живодера Байдича остановили неравнодушные очевидцы, которые вызвали на место происшествия полицию.