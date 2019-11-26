В Николаеве во время движения загорелся автобус с пассажирами
В Николаеве сегодня утром во время движения загорелся автобус с пассажирами.
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информация о пожаре автобуса, который двигался по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе города (район автовокзала) по маршруту №83, поступила к спасателям сегодня в 07:47.
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По прибытию выяснилось, что во время движения задымился моторный отсек транспортного средства. Водитель провел эвакуацию пассажиров и пытался потушить возгорание огнетушителем.
Двумя отделениями 4 государственной пожарно-спасательной части пожар в 07:58 локализован и в 08:00 ликвидирован на площади 1,5 кв. м, его причина устанавливается.
От ГСЧС к тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек, также работали сотрудники полиции.
Как сообщал УНИАН, на трассе Киев – Одесса в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 11 автомобилей. Трое людей получили травмы.