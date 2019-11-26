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В Киеве у входа в детскую больницу нашли труп (фото)

12:51, 26 ноября 2019
Происшествия
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При себе у мужчины документов не было / фото: "Информатор"

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Об этом сообщает «Информатора».

Тело лежало в нескольких метрах от главного входа в детскую поликлинику №1. На место вызвали медиков и полицию. Мужчину обнаружили около 17:30.

Рядом с мужчиной лежал пустой кошелек. Принадлежал ли он умершему - неизвестно. При детальном осмотре тела медиками и следственно-оперативной группой на нем не обнаружили видимых следов насильственной смерти.

При себе у мужчины документов не было. На вид ему - около 40 лет.

Предварительно, он жил на территории больницы, на которой нашли матрас и теплые одеяла для ночлега.

Точные причины смерти установит судебная экспертиза.

фото: "Информатор"

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 ноября, в одном из дворов Киева жители нашли бездыханное тело мужчины.

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Теги: #Киев#труппогода в Киеве