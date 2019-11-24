ДТП с детским омбудсменом: стали известны подробности о состоянии Кулебы и его сыновей

У Кулебы многочисленные ушибы и переломы костей.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания.

Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. А вот старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении того же медицинского учреждения. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, что в Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Читайте также"Нахожусь в больнице вместе с сыновьями": детский омбудсмен впервые прокомментировал ДТП со своим участием

А вот его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".

Как сообщает “Обозреватель”, двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии – один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй - коме. Об этом

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице", - сообщил Сергей Козак на своей странице в Facebook.

Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает.

Напомним, 24 ноября днем в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. Вместе с Кулебой в салоне авто были старший сын Тимофей и младший сын Елисей.