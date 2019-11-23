В Днепре пятеро мужчин в балаклавах напали на двух активистов (фото)

Полиция открыла уголовное производство и квалифицировала нападение как хулиганство по ч.1 ст.296 УКУ.

Ночью 22 ноября группа из 5 неизвестных мужчин в балаклавах напали на двух активистов ОО «Сообщество активной молодежи – САМ» Владислава Мельничука и Вирослава Цюпьяка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель правления ОО «ZMINA. Центр прав человека» Татьяна Печончик.

Пострадавшие получили травмы черепа, челюсти и носа. Ребята проходят обследование в больнице.

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По словам Печончик, один из пострадавших был инициатором переименования области в Сичеславскую и помогал организовывать акции «Кто заказал Катя Гандзюк?» в городе.

Тем временем в полиции заявили, что уже открыли уголовное производство и квалифицировали нападение как хулиганство по ч.1 ст.296 УКУ.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на днях совершили нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Вскоре он умер.