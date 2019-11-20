СБУ накрыла канал незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков "ДНР" (фото, видео)

Контрразведка СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков «ДНР».

СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков «ДНР».

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк. По ее словам, в Донецкой области контрразведчики СБУ прекратили противоправную деятельность жительницы Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок «ДНР».

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах", - уточнила Мартынюк.

По ее сведениям, первым заказчиком «услуг» стал гражданин страны-агрессора, который длительное время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок. За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере миллиона российских рублей. Первая часть суммы была переведена через почтовый сервис.

Вчера,19 ноября, контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и «клиента» во время получения паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств.

Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБУ совместно с Управлением службы в Житомирской области и Главным управлением в Донецкой и Луганской областях.