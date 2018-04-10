В Украине арестовали иранца, разыскиваемого США за отмывание денег

В США беглому иранцу инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем.

В Украине арестован гражданин Ирана, которого в начале апреля пограничники задержали в международном пункте пропуска аэропорта «Борисполь».

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, задержанный находился в розыске правоохранительных органов США.

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«Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, мужчина разыскивался правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки с целью ареста и последующей экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. Задержанному инкриминируют ряд серьезных преступлений, в частности - легализацию доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 9 апреля решением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области к гражданину Ирана применена мера пресечения в виде временного ареста сроком до 40 суток.

Как сообщал УНИАН, вместе с россиянами под новые санкции США попали финансист и сутенер мексиканского наркокартеля.