В Украине арестовали иранца, разыскиваемого США за отмывание денег

19:37, 10 апреля 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, задержанный находился в розыске правоохранительных органов США.

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«Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, мужчина разыскивался правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки с целью ареста и последующей экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. Задержанному инкриминируют ряд серьезных преступлений, в частности - легализацию доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 9 апреля решением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области к гражданину Ирана применена мера пресечения в виде временного ареста сроком до 40 суток.

Как сообщал УНИАН, вместе с россиянами под новые санкции США попали финансист и сутенер мексиканского наркокартеля.

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