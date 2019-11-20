В Полтавской области местного депутата нашли застреленным в автомобиле

Полиция рассматривает версию суицида.

В Кременчуге Полтавской области сегодня около полудня был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета, предприниматель Андрей Гаврилов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции города, депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

Полиция рассматривают версию суицида.

Справка. Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета.

В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП».