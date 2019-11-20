В Одесской области прокуратура разбирается с интернет-провайдером из-за незаконной трансляции 12 каналов

В том числе, незаконно транслировали программы каналов «1+1» и «УНИАН ТВ». Директору Интернет-провайдера предъявлено подозрение.

В Одесской области начато расследование незаконной трансляции программ 12-ти телеканалов, в том числе каналов «1+1» и «УНИАН ТВ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Ильичевской местной прокуратуры 19 ноября сообщили о подозрении директору одного из Интернет-провайдеров в незаконном распространении программ вещания.

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Установлено, что мужчина, используя служебное положение, через собственный официальный сайт (с мая 2018 года) незаконно распространял программы вещания каналов «1+1», «2+2», «УНИАН ТВ», «ПлюсПлюс», «ТЕТ», «Бигуди», «СТБ», «Новый канал», ICTV, «ВОТ», «М1» и «М2».

«Незаконными действиями подозреваемый причинил правообладателям материальный ущерб более полумиллиона гривен», - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черноморского отделения полиции при оперативном сопровождении сотрудников Причерноморского управления Департамента киберполиции Нацполиции Украины (ч. 3 ст. 176 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.