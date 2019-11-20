На Днепропетровщине разгорелся скандал из-за трансляции каналов РФ и "Новороссии" (фото)
08:25, 20 ноября 2019Общество
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В комментариях под постом пользователи пишут, что запрещенные телеканалы транслируются не только на Днепропетровщине.
На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы / facebook.com
В Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Чижик.
"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.
Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это и обратиться в СБУ на горячую линию.
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