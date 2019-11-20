Под Одессой в результате ДТП с элитным авто погиб неизвестный мужчина

Погибший перебегал дорогу в неустановленном месте.

В Одесской области водитель Infiniti сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Об этом сообщает областная полиция.

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Трагедия произошла поздно вечером 19 ноября на автодороге "Одесса - Черноморск" на повороте возле поселка Лиманка.

Личность погибшего пока не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Одессе в районе Молдаванки пассажирка, которая выпала из салона маршрутки, получила серьезные травмы.