На Закарпатье "накрыли" огромный склад с контрабандными автозапчастями (видео)

Товары продавали через интернет-магазин на всю Украину.

На Закарпатье найден огромный склад с дорогими автозапчастями, которые были ввезены в Украину без уплаты пошлин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Судя по информации, для ввоза в Украину без уплаты пошлин автотовары разбирались до таких размеров, что не подлежали декларированию, якобы, для личных нужд граждан. После этого их свозили на склад в Ужгороде и продавали через торговую точку и интернет-магазин на всю территорию Украины.

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При этом такие товары не отражались в официальной отчетности предприятия.

В ходе обысков правоохранителями выявлено и изъято около 250 двигателей, более 300 бамперов и почти 500 коробок передач различных автомобилей. Следствие продолжается, устанавливается размер убытков причиненных бюджету.

Контрабандистам грозит уголовная ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в значительных размерах.