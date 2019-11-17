Под Николаевом горел поезд с пассажирами (фото)

Огнем были охвачены тягач и последний вагон поезда.

Возле железнодорожной станции Новокатериновка в Николаевской области горел поезд с пассажирами.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар возник днем 16 ноября в дизельном поезде, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев".

Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее в Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль.