Под Николаевом горел поезд с пассажирами (фото)
12:53, 17 ноября 2019Происшествия
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Огнем были охвачены тягач и последний вагон поезда.
На Николаевщине горел поезд / mk.dsns.gov.ua
Возле железнодорожной станции Новокатериновка в Николаевской области горел поезд с пассажирами.
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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар возник днем 16 ноября в дизельном поезде, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев".
Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.
mk.dsns.gov.ua
mk.dsns.gov.ua
Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.
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