Адвокат председателя "Укрэксимбанка" заявил о нарушениях во время задержания Александра Гриценко

По его мнению, против Гриценко не имели права совершать никаких действий без решения суда.

Адвокат председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко Денис Галанский считает, что СБУ не имела права задерживать его подзащитного без решения суда.

Об этом Галанский заявил Еспресо.TV.

Читайте такжеНикто не похищал: главу “Укрэксимбанка” задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры«СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины», – заявил адвокат.

По его мнению, против Гриценко не имели права совершать никаких действий без решения суда, «поэтому его задержание, по сути, было похищением банкира силовиками».

«Я вижу нарушения процессуально-уголовного кодекса, поскольку лицо никуда не пыталось убежать. Лицо не совершило на время задержания никакого преступления, и задерживать такое лицо без решения суда – невозможно. В чем подозревается Гриценко, нам неизвестно, потому что мы еще не видели ни одного официального процессуального документа», – сказал Галанский.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября некоторые СМИ информировали, что в Киеве неизвестные похитили председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко.

Позже стало известно, что его задержала Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В СБУ заявили, что Гриценко задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.