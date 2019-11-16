цей матеріал доступний українською

Адвокат председателя "Укрэксимбанка" заявил о нарушениях во время задержания Александра Гриценко

22:28, 16 ноября 2019
Происшествия
269 0
Защитник усмотрел в действиях СБУ нарушения процессуально-уголовного кодекса / uk.wikipedia.org

Адвокат председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко Денис Галанский считает, что СБУ не имела права задерживать его подзащитного без решения суда.

Об этом Галанский заявил Еспресо.TV.

Читайте такжеНикто не похищал: главу “Укрэксимбанка” задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры«СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины», –  заявил адвокат.

По его мнению, против Гриценко не имели права совершать никаких действий без решения суда, «поэтому его задержание, по сути, было похищением банкира силовиками».

«Я вижу нарушения процессуально-уголовного кодекса, поскольку лицо никуда не пыталось убежать. Лицо не совершило на время задержания никакого преступления, и задерживать такое лицо без решения суда – невозможно. В чем подозревается Гриценко, нам неизвестно, потому что мы еще не видели ни одного официального процессуального документа», – сказал Галанский.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября некоторые СМИ информировали, что в Киеве неизвестные похитили председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко.

Позже стало известно, что его задержала Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В СБУ заявили, что Гриценко задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter