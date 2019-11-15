Похитить за 30 секунд: в Днепре из детсада пытались украсть ребенка - соцсети

Парень с девушкой, которые проходили мимо, заметили, как девочку выводила с территории детского сада какая-то женщина.

В четверг, 14 ноября, в Днепре с территории детского сада неизвестная женщина пыталась похитить ребенка.

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Жуткую историю рассказала Валерия Сердюк группе «Райончик» в социальной сети Facebook.

По ее словам, бабушка задержалась в садике буквально на полминуты, в это время девочка стояла на улице на территории детсада.

«Вчера (14.11.2019 года) около 17:00 на территории 219 детского сада была украдена дочь моей подруги. За ребёнком в сад пришла бабушка. В тот момент, когда бабушка снимала бахилы, ребёнок вышел из группы на улицу. Через 30 секунд бабушка вышла, а внучки уже нет. Мимо проходил парень с девушкой, которые видели, как девочку выводила с территории детского сада какая-то женщина. Со слов бабушки, парень сразу же побежал в сторону похитительницы и забрал ребёнка. Женщина сразу же убежала», - рассказала Сердюк.

Днепряне также рассказывают о подобных случаях.

«Вчера возле АТБ, который в конце Косиора, к моей дочке подошла женщина лет 40-45 и пыталась заманить её за дом, обещала там показать котёнка и дать покормить его. Дочка не повелась. Смотрю, на районе обострение», - написала пользовательница с ником Linda Kraft.

Как сообщал УНИАН, в Первомайске Николаевской области полиция начала уголовное производство относительно действий воспитателя детского сада, которая, по словам родителей, издевалась над детьми.