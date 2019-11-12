В Чернигове суд восстановил в должности первого зампрокурора области, которого люстрировали в 2014 году

Суд также постановил выплатить прокурору зарплату за 5 лет, общая сумма которой достигает почти 1 миллион гривень.

В Чернигове восстановлен в должности первый заместитель прокурора области Александр Шморгун, которого люстрировали еще в 2014 году, согласно закону об очищении власти.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Черниговский окружной административный суд 4 ноября.

Шморгун судился с Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой Черниговской области. Обжаловать свое увольнение чиновник начал в 2014 году.

Согласно решению, суд отменил приказ ГПУ (от 23 октября 2014 г. №1486к) и восстановил истца в должности первого заместителя прокурора Черниговской области с октября 2014 года.

Отдельно предусмотрено взыскать с прокуратуры Черниговской области в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула, начиная со дня увольнения по день принятия судебного решения.

«Взыскать с прокуратуры Черниговской области заработную плату за время вынужденного прогула в размере девятьсот девяносто тысяч тридцать восемь грн 34 коп.», - говорится в тексте решения.

Также истцу должны немедленно выплатить месячную заработную плату в размере более 16 тыс. грн.

В тексте решения также отмечается, что люстрационные меры могут быть совместимыми с принципами демократического и правового государства, если будут соблюден принцип индивидуальной вины, которая должна быть доказана в каждом конкретном случае, а лицу, которое подвергается люстрационной процедуре, будут гарантированы право на защиту, презумпция невиновности и право на обжалование в суде.

В суде ответчики не смогли доказать, что Шморгун своей деятельностью в 2014 году способствовал узурпации власти действующим тогда президентом Украины Виктором Януковичем.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что решение суда получили только сегодня. В прокуратуре предполагают, что должно быть апелляционное обжалование, хотя прокуратура Черниговской области выступает только соответчиком.

Шморгун попал в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти». В течение 2011-2014 годов он занимал руководящие должности в прокуратуре Киева и прокуратуре Черниговской области.

Ему ограничено право занимать руководящие должности в органах власти на 10 лет.