В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю пенсионерку

Злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый мужчина.

В Харькове 24-летний парень изнасиловал пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Работники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам. Вернулась около 14:00. Входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили парня, причастного к преступлению. Злоумышленником оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.