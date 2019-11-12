В сети появилось видео стрельбы в харьковском метро
16:26, 12 ноября 2019Происшествия
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В сети также появились кадры задержания полицейского, который устроил стрельбу.
Стрельбу открыл полицейский / скриншот
В сети появилось видео стрельбы на станции метро Научная в Харькове.
Кадры перестрелки опубликовали очевидцы на канале ХС в Telegram.
В сети также появились кадры задержания полицейского, устроившего стрельбу. При этом на видео он отрицает, что употреблял наркотики.
Как сообщал УНИАН, в харьковской подземке 12 ноября полицейский открыл стрельбу.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.
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