В сети появилось видео стрельбы в харьковском метро

В сети также появились кадры задержания полицейского, который устроил стрельбу.

В сети появилось видео стрельбы на станции метро Научная в Харькове.

Кадры перестрелки опубликовали очевидцы на канале ХС в Telegram.

В сети также появились кадры задержания полицейского, устроившего стрельбу. При этом на видео он отрицает, что употреблял наркотики.

Как сообщал УНИАН, в харьковской подземке 12 ноября полицейский открыл стрельбу.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.