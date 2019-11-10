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"Была хорошо одета": в Одессе на пустыре обнаружили задушенной молодую женщину

18:30, 10 ноября 2019
Происшествия
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Решается вопрос об открытии уголовного производства / facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, информации о трупе в Киевском районе города поступила от очевидцев.

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Как отмечается, тело обнаружено на пустыре, между частными жилыми домами.

По предварительным данным, женщина умерла в результате асфикции (удушения).

На вид ей около 30 лет.

«Жертва была хорошо одета. По предварительным данным, это не ограбление, так как на погибшей – ювелирные украшения и пр.», - сообщил источник.

Сейчас проводится соответствующие неотложные мероприятия. Тело направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается личность убитой женщины.

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Теги: #Одесса#убийствопогода в Одессе