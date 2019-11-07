Полиция задержала двух лицеистов-сирот по подозрению в жестоком убийстве в Николаеве (фото, видео)

Тело убитого нашли возле здания мэрии 28 октября.

В Николаеве задержали двух лицеистов по подозрению в жестоком убийстве мужчины, тело которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли в центре у здания мэрии.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, двое учеников лицея ночью, прогуливаясь по городу, наткнулись на случайного прохожего в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, мужчина дал отпор парням, после чего один из них ударил прохожего ножом, и продолжал наносить ножевые ранения, пока мужчина не перестал кричать.

Читайте такжеПокушение на убийство: полиция объявила подозрение киевлянину, который открыл стрельбу в домеТело убитого увидели прохожие 28 октября по улице Набережной. На нем эксперт обнаружил многочисленные ножевые ранения спины и грудной клетки (более 60 ранений), травмы головы.

«В тот же день сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель», – отмечается в сообщении.

Подозреваемых в убийстве задержали 6 ноября в общежитии, где они жили.

«Оба учатся в лицее, сироты, не местные: из Львовской и Донецкой областей, 18-ти и 17-ти лет. Предварительно известно, что ножевые ранения потерпевшему нанес старший из них. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В тот вечер они с товарищем прогуливались по городу, наткнулись на мужчину в состоянии алкогольного опьянения, и между ними произошел конфликт. Потерпевший оказал сопротивление и начал кричать. Такое количество ножевых ранений злоумышленник, с его слов, нанес мужчине, чтобы заставить его замолчать. Отобрав мобильный телефон жертвы, который затем преступники разбили, с места происшествия парни скрылись», – сообщили в полиции.

С задержанными проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре студент выстрелил в голову первокурсницы, а потом ранил себя.