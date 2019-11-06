Полиция сообщила первые детали взрыва в Киеве: погиб водитель "Мерседеса", еще двое ранены (фото)

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

В результате взрыва в Святошинском районе Киева погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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«Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее в соцсетях сообщали о том, что неизвестный мотоциклист бросил взрывчатку на крышу «маршрутки», в результате чего многие пострадали.