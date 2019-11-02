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Изнасилование и убийство в Херсоне: молодежь смеялась, пока бездомный тащил женщину в кусты

19:42, 02 ноября 2019
Происшествия
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В полиции считают, что убийство можно было предотвратить / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

Об этом рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап, пишет «Типичный Херсон».

Читайте такжеО беременности изнасилованной отчимом 13-летней девочки на Николаевщине мать узнала на седьмом месяцеОн отметил, что правоохранители поражены цинизмом горожан, которые стали свидетелями преступления.

Как выяснилось в процессе следствия, те просто проходили мимо и откровенно смеялись с того, что происходит.

В то же время некоторые молодые люди даже принялись снимать на телефон то, как бомж тащил свою жертву в кусты.

«Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось бы предотвратить», – предполодил Цап.

Как ранее сообщал УНИАН, возле херсонского автовокзала нашли тело женщины.

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Теги: #убийство#Херсон#изнасилованиепогода в Херсоне