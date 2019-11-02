Сотрудник ночного клуба в Киеве до смерти избил посетителя (фото)

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

В Голосеевском районе Киева 23-летний иностранец и работник ночного клуба до смерти избил 25-летнего посетителя заведения. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

«Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником заведения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, что оказалась смертельной».

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, парень избивал и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья.