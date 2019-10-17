В Луганской области взорвался бензовоз, есть пострадавший

Спасатели сообщили о ликвидации пожара на площади 200 м. кв.

В Луганской области в с. Шапаровка на территории агрофирмы во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели сообщили о ликвидации пожара на площади 200 м. кв. В результате пожара пострадал один человек.

"Спасены 2 наземные емкости с дизтопливом, наземную емкость с бензином и состав с маслами. К тушению от ГСЧС привлекалось 23 человека личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.