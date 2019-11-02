Едва не разорвало пополам: в Днепре BMW влетел в электроопору, пострадали трое детей (видео)

Полиция выяснила, что ни один ребенок не сидел в детском автокресле.

В центре Днепра легковой автомобиль BMW на большой скорости влетел в электроопору. От удара автомобиль чуть не разорвало пополам. Трое детей, находящихся в салоне, пострадали.

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Как говорится в сюжете ТСН, водитель не пострадал. У мальчика, сидящего на переднем сиденье, перелом ноги. У девочки, которая ехала сзади, перелом ключицы. Они под наблюдением медиков, Третьего ребенка с ушибами после осмотра отпустили домой.

Полиция выяснила, что ни один ребенок не сидел в детском автокресле. Сам водитель был трезв. Причины аварии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что вечером 29 октября в Киеве на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект произошло ДТП. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся.