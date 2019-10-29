На Киевщине 14-летний подросток разбился насмерть на отцовском внедорожнике (фото, видео)
В Киевской области 14-летний подросток не справился с управлением родительским внедорожником и погиб.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.
"В Васильковском районе в селе Крячки сегодня около 11.00 14-летний парень не справился с управлением родительским внедорожником, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полицию о ДТП сообщили случайные свидетели.
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"Полиция выяснила, что несовершеннолетний решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по селу. В результате это путешествие закончилось трагически", - отметили правоохранители.
Пассажиры внедорожника находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.
Полиция устанавливает обстоятельства. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.