На Киевщине 14-летний подросток разбился насмерть на отцовском внедорожнике (фото, видео)

Трое его несовершеннолетних друзей находятся в больнице с травмами.

В Киевской области 14-летний подросток не справился с управлением родительским внедорожником и погиб.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.

"В Васильковском районе в селе Крячки сегодня около 11.00 14-летний парень не справился с управлением родительским внедорожником, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полицию о ДТП сообщили случайные свидетели.

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"Полиция выяснила, что несовершеннолетний решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по селу. В результате это путешествие закончилось трагически", - отметили правоохранители.

Пассажиры внедорожника находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.