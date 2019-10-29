Из Луцкого зоопарка украли двух экзотических попугаев

Директор зоопарка считает, что птиц похитили на чей-то заказ.

В Луцке из зоопарка в ночь на 29 октября похитили самца и самку зеленокрылых попугаев ара.

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор КП «Луцкий зоопарк» Людмила Денисенко, попугаи находились в специальном павильоне, в котором в одной части жили зеленокрылые ара, а в другой – соломоновы какаду и другие попугаи.

«Злоумышленники вырезали отверстие во внешнем железном заборе зоопарка, проникли на территорию, повредили замок в дверях павильона и выломали их. Охранник во время обхода, примерно в 07.00, обратил внимание на то, что двери павильона для птиц неплотно прилегают. В 07.00 я уже была на месте, а вместе со мной и правоохранители», - рассказала она.

Денисенко отметила, что с тех пор, как она работает в должности директора учреждения (с 2001 года), краж там не было.

«Конечно, я понимаю, что до этого в зоопарке не было таких интересных и экзотических животных и птиц», - отметила Денисенко.

Директор предполагает, что кража была совершена на чей-то заказ.

По ее словам, в Интернете цена за одну птицу указанного вида достигает 3,5 тыс. долл.

Как отметила Денисенко, самца луцкому зоопарку подарил зоопарк «Лимпопо», самку – владелец частной коллекции попугаев из Черновцов.

Она также указала приметы украденых птиц.

Полиция по факту кражи открыла уголовное производство.