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В Донецкой области горела шахта, на поверхность подняли более 200 горняков

09:25, 29 октября 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность эвакуировали 233 горняков.

Жертв и пострадавших вследствие пожара нет.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в г. ТорецкеДонецкой области произошел пожар на шахте. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.

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Теги: #шахта#Донецкая область