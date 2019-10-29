В Донецкой области горела шахта, на поверхность подняли более 200 горняков
09:25, 29 октября 2019Происшествия
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В результате возгорания никто не пострадал.
Иллюстрация REUTERS
В Донецкой области 28 октября на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность эвакуировали 233 горняков.
Жертв и пострадавших вследствие пожара нет.
Как сообщал УНИАН, 6 октября в г. ТорецкеДонецкой области произошел пожар на шахте. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.
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