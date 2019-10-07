На Донетчине горела шахта, эвакуировали более 200 горняков

Работа шахты временно приостановлена.

В Донецкой области в г. Торецьк произошел пожар на шахте.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

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«6 октября в 07.15 в ГСЧС поступила информация, что в г. Торецьк на ОП «Шахта «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена.

Как сообщал УНИАН, Марьинке Донецкой области в результате взрыва в многоквартирном доме погибли два человека. По данным полиции, инцидент произошел из-за семейной ссоры, в ходе которой мужчина привел в действие гранату и подорвал себя с женой.