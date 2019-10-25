Криминальные разборки в Харькове: полиция установила личность убийцы, ищут заказчиков (видео)

Нападавший покончил с собой, потому что полицию боялся меньше, чем заказчиков преступления, считают силовики.

Личность злоумышленника, который устроил стрельбу в Харькове, а затем взорвал себя, установили. Им оказался ранее судимый житель Донецкой области.

Читайте такжеВ харьковской перестрелке убили свидетеля по делу Вороненкова - соцсетиОб этом рассказал начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

«Скорее всего, криминальные разборки между группировками, которые здесь в Харькове есть... Злоумышленник, который тут напал на двух наших фигурантов, житель Донецкой области, уроженец Горловки», – сказал он.

По словам Сокуренко, в полиции уверены, что нападавший был один. Ранее сообщалось, что их предположительно было двое.

«Важно выйти на заказчиков. Кто убийца, мы понимаем... То, что они люди непростые, и непростая ситуация, если он сам покончил с собой, то он полицию боялся меньше, чем заказчиков этого преступления», – добавил Сокуренко.

Также он отметил, что граната разорвалась возле подбородка злоумышленника: «...Или случайно, мы не можем сейчас утверждать, но он оторвал себе голову... Взорвал гранату, и ему оторвало голову».

Как сообщил Сокуренко, раненный в перестрелке находится в тяжелом состоянии в больнице. Его охраняют спецназовцы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 25 октября днем в результате стрельбы возле супермаркета на улице Клочковской один человек погиб, еще один ранен.