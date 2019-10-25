Появилось видео перестрелки в Харькове
15:44, 25 октября 2019Происшествия
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Три человека пытались застрелить мужчину, который также был вооружен и сумел ранить нападавших.
В результате перестрелки один из ее участников скончался / скриншот из видео
В сети появились несколько видеозаписей перестрелки в Харькове, которая произошла в пятницу, 25 октября, на парковке супермаркета.
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Кадры сняты случайными очевидцами.
На них видно, что три человека пытались застрелить мужчину, который также был вооружен и сумел ранить нападавших.
В результате перестрелки один из ее участников скончался, а еще один госпитализирован с ранениями.
Как сообщал УНИАН, в Харькове возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской около 12:00 произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек.
Погибший - мужчина, ему 30 лет. Он получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.
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