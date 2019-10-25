цей матеріал доступний українською

Появилось видео перестрелки в Харькове

15:44, 25 октября 2019
Происшествия
107 0
В результате перестрелки один из ее участников скончался / скриншот из видео

Читайте такжеОторвало голову: один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой – соцсети (видео)

Кадры сняты случайными очевидцами.

На них видно, что три человека пытались застрелить мужчину, который также был вооружен и сумел ранить нападавших.

В результате перестрелки один из ее участников скончался, а еще один госпитализирован с ранениями.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской около 12:00 произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек.

Погибший - мужчина, ему 30 лет. Он получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#стрельба в Харьковепогода в Харькове