"Не закроешь рот – оболью кислотой": в Ривне мужчина угрожал убить жену (видео)

25-летняя Снежана утверждает, что муж регулярно избивает ее и детей, а последний раз напал еще и на их полугодовалого младенца.

В Ровно молодая мама хочет привлечь к ответственности своего мужа, который регулярно избивает ее и детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

25-летняя Снежана утверждает, что муж регулярно избивает как ее, так и детей, а последний раз напал еще и на их полугодовалого младенца. По ее словам, мужчина выбил дверь ногой, а потом взялся за нее с шестимесячным сыном в руках. Избил со всей силы.

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«Волочил за косы по полу, бил в живот, в грудь. У меня гематомы были», - рассказывает Снежана.

Когда уже ударил шестимесячного Володю, терпение лопнуло. Женщина вызвала полицию, но мужчина убежал.

А вот он сам утверждает, что к побоям непричастен.

«Я шокирован всем. Она действительно психически нездорова», - утверждает 23-летний муж Владимир.

Семейный советник Минюста Лиана Диновская наведалась к Снежане. Именно в этот момент позвонил муж, и по громкой связи она услышала, как он угрожал жене.

«Мужчина угрожал, что и в дальнейшем, если она не закроет рот, он придет и обольет ее кислотой. Это я сама слышала, он такое говорил», - рассказала Диновская.

В полиции по данному факту открыли сразу два уголовных производства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве арестовали двух мужчин, которые похитили и убили женщину. Обоим грозит до 15 лет заключения.