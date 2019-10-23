Контрабанда через Россию: СБУ раскрыла многомиллионную схему финансирования террористов "ДНР" (фото)

В течение двух лет фигуранты дела осуществили незаконную поставку товаров на общую сумму почти 30 миллионов гривень.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила многомиллионную схему финансирования террористов так называемой «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеСБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии (фото)Отмечается, что в Киевской и Днепропетровской областях изготавливали комплектующие горношахтного оборудования, которые затем сбывали украинским предприятиям через территорию России.

«Для осуществления сделки представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и «зеркальную» фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, которые находятся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горно-шахтного оборудования. Через временно неподконтрольный участок украинско-российской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перемещали в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям», – отмечается в сообщении.

Как добавили в СБУ, в течение 2018-2019 годов фигуранты дела осуществили незаконную поставку товаров на общую сумму почти 30 миллионов гривень. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный во временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой «ДНР».

Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях обнаружены горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий.

«Решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности», – отметили в СБУ.

Как ранее сообщал УНИАН, СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в нанесении масштабного ущерба обороноспособности государства.