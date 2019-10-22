СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в нанесении масштабного ущерба обороноспособности государства

Экс-чиновника задержали "за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашему государству".

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене в связи с нанесением масштабного вреда обороноспособности государства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что высокое должностное лицо Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Личность бывшего топ-чиновника не раскрывается. По данным "Цензор.нет", речь идет о Юрии Бровченко.

«Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Между тем иностранная компания оборудование в Украину не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии», - отметили в ведомстве.

Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в СБУ напомнили, что 17 октября в Киеве сотрудники спецслужбы, в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена), иностранцу - по ч.4 ст.27 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Чиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, по результатам которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, задержан экс-заместитель министра - Юрий Бровченко.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября стало известно, что СБУ расследует возможную подрывную деятельность экс-заместителя министра экономики в сговоре с другими лицами, которая направлено в ущерб обороноспособности Украины в интересах РФ).

Как сказано в судебных материалах, в рамках расследования производства установлено, что в августе 2015 года гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ относительно получения сведений о планах поставки оружия и боеприпасов ВСУ, прибыл с территории РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли Украины и госпредприятий, задействованных в реализации государственного оборонного заказа.

Узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152/155 мм с их последующей поставкой в Вооруженные силы Украины, гражданин США вступил с бывшим заместителем министра и директором ГП «Безопасность» в преступный сговор, направленный на оказание иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

«Так, преследуя преступные намерения, указанные лица, не планируя поставлять Украине оборудование, организовали заключение между ГП «Безопасность» и Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» контракта от 15.12.2017 №11, который имеет гриф «секретно», на выполнение государственного оборонного заказа по закупке и передаче оборудования для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком выполнения до 30.12.2019», - говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.