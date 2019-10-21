В Одесской области завершили расследование в отношении охранника, изнасиловавшего 9-летнего мальчика

Мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика, который пришел порыбачить на пруд.

В Одесской области завершено расследование в отношении охранника, изнасиловавшего летом 9-летнего мальчика, ловившего рыбу на берегу пруда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Измаильской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 63-летнего жителя района, подозреваемого в изнасиловании малолетнего.

Читайте такжеВ отдел полиции в центре Одессы ворвался вооруженный ножом иностранец

Как отмечается, 23 июля мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика, который пришел порыбачить на пруд, расположенный возле села.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Измаильского отдела полиции (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года полиция задержала пенсионера в Измаильском районе Одесской области за изнасилование 9-летнего мальчика. Выяснилось, что злоумышленник является охранником пруда, в котором ребенок ловил рыбу. Мальчик приехал в село Кирнички в гости к родственникам, без сопровождения взрослых пошел на местный пруд.

Установлено, что злоумышленник подошел к ребенку со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где изнасиловал.