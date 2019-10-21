В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр Тарас Кутовой

Вертолет направлялся из Киева в Полтавскую область.

В Полтавской области вблизи с. Тарасенковое Оржицкого района упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

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«Личность погибшего установлена. Это бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой», - сказал Шевченко.

Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году. Кутовой был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.