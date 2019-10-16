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В Одесской области 12-летние подростки убили бездомного ради развлечения

11:35, 16 октября 2019
Происшествия
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Подростки забросали бездомного камнями и палками, оставив умирать / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе в сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия.

Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

Как отмечается, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению.

В результате, полицейские установили подозреваемых, которые жестоко расправились с 56-летним мужчиной – двух 12-летних подростков.

«Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили «пошутить». Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли», - рассказали в главке.

В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На этих вещах – кровь.

Установлено, что эти подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, учитывая, что злоумышленники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

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Теги: #убийство#подростки#Одесская область#бездомныйпогода в Одессе