В Одесской области 12-летние подростки убили бездомного ради развлечения

Несовершеннолетним злоумышленникам грозят принудительные воспитательные меры.

В городе Беляевка Одесской области задержаны двое подростков, подозреваемые в убийстве бездомного мужчины ради развлечения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе в сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия.

Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего – он оказался местным бездомным.

Как отмечается, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению.

В результате, полицейские установили подозреваемых, которые жестоко расправились с 56-летним мужчиной – двух 12-летних подростков.

«Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили «пошутить». Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли», - рассказали в главке.

В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На этих вещах – кровь.

Установлено, что эти подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах. Их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, учитывая, что злоумышленники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.