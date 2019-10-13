В Киеве посреди улицы застрелили 33-летнего мужчину

Полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемых.

В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, от полученных травм он скончался в больнице, сообщает полиция Киева.

В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными пораннями. По указанному адресу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции и кинологи. На месте правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями преступления.

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"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по факту умышленного убийства.