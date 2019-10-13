На Кировоградщине авто слетело с моста на железную дорогу, водитель погиб
В Александрийском районе Кировоградской области автомобиль слетел с моста на железнодорожные пути. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.
Об этом сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Авария произошла возле с. Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово в 3:30 ночи.
Автомобиль Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел порыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда №80 Киев-Днепр.
Водитель погиб, пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение.
Спасатели 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Александрия отбуксировали автомобиль из колеи.
Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали 9 человек.